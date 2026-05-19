11:24 19.05.2026 (обновлено: 11:44 19.05.2026)
В Новосибирском зоопарке родились птенцы венценосных черных журавлей

© Новосибирский зоопарк/TelegramПтенцы венценосных черных журавлей, родившиеся в Новосибирском зоопарке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирском зоопарке родились два птенца венценосных черных журавлей.
  • Их вес при рождении составил 74 и 72 грамма.
  • Старший птенец осмотрительный и вдумчивый, а младший — активный и любознательный.
НОВОСИБИРСК, 19 мая — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке появились на свет два птенца венценосных черных журавлей.
"Двенадцатого и 14 февраля 2026 года на свет появились два маленьких чуда, вес которых при рождении составил 74 и 72 грамма", — рассказали в учреждении.
Пока что у малышей особое оперение, характерное для юных журавлей. Но уже через два-три месяца у них начнут появляться красивые венцы на головах, хотя сначала и не такие яркие, как у взрослых птиц. Спустя год птенцы полностью перейдут на взрослое оперение.
"Характеры птенцов проявились сразу. Старший — осмотрительный и вдумчивый: он внимательно изучает все вокруг себя, прежде чем сдвинуться с места. Младший же — активный и любознательный непоседа, который не боится ничего нового", — отметила заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко.
Черные венценосные журавли распространены в Западной Африке. Они обитают на открытых пространствах вблизи пресноводных болот, озер и рек.
