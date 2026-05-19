Рейтинг@Mail.ru
Прокурор выехал на место опрокидывания аэролодки на Байкале в Бурятии - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 19.05.2026 (обновлено: 12:35 19.05.2026)
Прокурор выехал на место опрокидывания аэролодки на Байкале в Бурятии

Транспортный прокурор выехал на место опрокидывания аэролодки на Байкале

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAXКатер перевернулся на озере Байкал
Катер перевернулся на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAX
Катер перевернулся на озере Байкал
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транспортный прокурор выехал на место опрокидывания аэролодки на Байкале в Бурятии.
  • Аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха, спасены 10 человек, поиски четырех человек продолжаются.
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Транспортный прокурор выехал на место опрокидывания аэролодки на Байкале в Бурятии, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Прокурор выехал на место", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что проводится проверка.
По данным МЧС, аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасены 10 человек, в том числе 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.
Катер перевернулся на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Все туристы на борту опрокинувшейся на Байкале лодки были из Подмосковья
Вчера, 12:17
 
ПроисшествияБайкалРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала