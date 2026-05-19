ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Транспортный прокурор выехал на место опрокидывания аэролодки на Байкале в Бурятии, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Прокурор выехал на место", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что проводится проверка.
По данным МЧС, аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасены 10 человек, в том числе 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.