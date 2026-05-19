Гарбузов открыл новое высокотехнологичное производство в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов открыл новое высокотехнологичное производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщает пресс-служба ДИПП.

На производстве будут выпускать до 60 тысяч единиц отечественной компьютерной техники и комплектующих в год.

"Москва системно поддерживает высокотехнологичные производства: резидентам ОЭЗ доступны налоговые преференции, льготная аренда земли и готовая инфраструктура. Это позволяет столичным компаниям выпускать инновационную продукцию, создавать высокооплачиваемые рабочие места и снабжать ключевые отрасли — от госсектора до финансов — отечественными решениями. ОЭЗ "Технополис Москва" — центр столичной микроэлектроники, и ее развитие — стратегический приоритет для города. Здесь, в кластере фотоники и микроэлектроники, уже работают более 60 предприятий", — приводит слова Гарбузова пресс-служба городского ДИПП.

Например, компания "ИнтехПро" пополнила пул резидентов ОЭЗ в прошлом году. Она выпускает печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК и другие изделия. Каждый год предприятие планирует производить 18 тысяч единиц моноблоков, а также 24 тысячи единиц персональных компьютеров и многое другое. В прошлом году компания вывела на рынок мини-ПК, вес которого составил 400 граммов.

Разработки компании включены в реестр российской промпродукции. Они совместимы с отечественным программным и аппаратным обеспечением. Устройства востребованы в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования. Предприятие заключило контракты с крупными заказчиками, в том числе с компаниями банковского сектора, представителями нефтетранспортной отрасли и сферы цифровых услуг.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20 лет с момента основания. На данный момент на ней создано 10 площадок, а их общая площадь — свыше 430 гектаров. Там расположено производство более 240 высокотехнологичных предприятий, которые работают в микроэлектронике, приборостроение, биомедицине, ИТ и робототехнике. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.

Столица активно развивает инфраструктуру для инновационной промышленности и отечественных технологий, уточнили в пресс-службе. Благодаря городским решениям компании экономят средства и вкладывают их в дальнейшее развитие. Данные мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".