Рейтинг@Mail.ru
Проект стратегии развития химпрома внесут в правительство до конца года - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 19.05.2026
Проект стратегии развития химпрома внесут в правительство до конца года

Проект развития химпрома до 2050 года внесут в правительство до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект стратегии развития химической промышленности России до 2050 года будет внесен в правительство до конца 2026 года.
  • Документ учитывает приоритеты развития химпрома страны для достижения технологической независимости и технологического лидерства.
  • Принятие стратегии ожидается в 2027 году.
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Проект стратегии развития химической промышленности России до 2050 года будет внесен в правительство до конца текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.
"В настоящий момент ведется разработка стратегии развития химической промышленности Российской Федерации до 2050 года. Проект стратегии развития химической промышленности 2050 будет внесен в правительство России до конца 2026 года", - сказал Юрин в кулуарах форума "Повышение производительности труда".
Он отметил, что документ учитывает приоритеты развития химпрома страны для достижения технологической независимости и технологического лидерства, развитие новых технологий, научно-производственной инфраструктуры, кадрового потенциала, внедрение стимулирующих мер господдержки.
В январе текущего года в Минпромторге России сообщали РИА Новости, что принятие стратегии развития химической промышленности ожидается в 2027 году.
Женщина в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Россия в 2025 году снизила импорт химической продукции
Вчера, 09:38
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала