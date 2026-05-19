Проект стратегии развития химпрома внесут в правительство до конца года

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Проект стратегии развития химической промышленности России до 2050 года будет внесен в правительство до конца текущего года, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.
"В настоящий момент ведется разработка стратегии развития химической промышленности Российской Федерации до 2050 года. Проект стратегии развития химической промышленности 2050 будет внесен в правительство России до конца 2026 года", - сказал Юрин в кулуарах форума "Повышение производительности труда".
Он отметил, что документ учитывает приоритеты развития химпрома страны для достижения технологической независимости и технологического лидерства, развитие новых технологий, научно-производственной инфраструктуры, кадрового потенциала, внедрение стимулирующих мер господдержки.
В январе текущего года в Минпромторге России сообщали РИА Новости, что принятие стратегии развития химической промышленности ожидается в 2027 году.