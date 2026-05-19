10:06 19.05.2026
Продажи телевизоров на базе российской ОС выросли на 71% год к году

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Умные телевизоры с отечественными ОС укрепляют позиции на рынке благодаря смещению интересов аудитории в сторону решений, которые адаптированы под интересы российского пользователя, сообщает "Сбер".
В частности, с января по апрель 2026 года продажи собственных телевизоров "Сбера" и других брендов на базе операционной системы "Салют ТВ" в штуках выросли на 71% год к году, доля рынка за тот же период увеличилась с 7 до 11%. В денежном выражении: по итогам четырех месяцев положительная динамика составила 54% относительно прошлого года.
При этом рост продаж телевизионных устройств по рынку в целом составил за указанный период в штуках 10%, в деньгах – лишь 0,7%.
"Сбер" локализует производство своих телевизоров. Так, в июле 2025 года вышли первые телевизоры, произведенные на собственном заводе в особой экономической зоне "Новгородская".
 
