Пентагон рассказал конгрессу о "важных преимуществах" России в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Генинспектор Пентагона сообщил конгрессу, что на Украине сокращается количество призывников и возникают проблемы с подготовкой войск.

В докладе аудитора военного ведомства указано, что ВСУ не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва, что является критически важным преимуществом для Москвы.

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Количество призывников на Украине сокращается, а подготовка боевиков ВСУ оставляет желать лучшего, что является важными преимуществами России, об этом конгресс США уведомил генинспектор Пентагона.

« "Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада", — говорится в докладе аудитора военного ведомства для конгресса.

ВСУ не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва, признали в Пентагоне.

"Это критически важное преимущество для Москвы", — констатировал генинспектор.

В докладе также говорится, что в первом квартале текущего года Киев продолжал сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников.

« "ВСУ столкнулись с деградацией возможностей", — говорится в отчете.

Генеральный инспектор отметил, что конгресс США с апреля 2024 года не принимал пакетов дополнительного финансирования для поддержки Украины, переложив основную материальную нагрузку на европейских союзников.

Согласно отчету, на конец отчетного квартала чистый остаток средств, доступных для заключения новых контрактов для операции "Атлантическая решимость" и поддержку Украины, составлял 11,91 миллиарда долларов, тогда как сумма уже оформленных обязательств (забронированных, но еще не выплаченных средств) достигла 61,74 миллиарда долларов.

Украина сталкивается с острой нехваткой личного состава ВСУ и прибегает к самым грубым методам задержания граждан. В Сети широко распространены ролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы и избивают, доходит и до убийств. Очевидцы происходящего зачастую пытаются их спасти.