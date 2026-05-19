Площадь пожара на складе под Дмитровом составила почти пять тысяч квадратов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе под Дмитровом в Московской области составляет около пяти тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о крупном пожаре на складе в селе Белый Раст в Подмосковье. Предварительно, пострадавших нет.
"По уточненным данным, площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники.
