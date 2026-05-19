В Приморье потушили крупный пожар в общежитии

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Пять комнат полностью выгорели в общежитии в Приморском Спасске-Дальнем на площади около 100 квадратных метров из-за пожара, сообщает ГУ МЧС по Приморью.
На момент прибытия пожарных из окон 3 и 5 этажей частично расселенного общежития вырывалось пламя, шел густой черный дым.
"В результате пожара 5 комнат полностью выгорели изнутри на общей площади около 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.