Одного пострадавшего при ЧП с Ан-2 в Якутии госпитализировали с ожогами

УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Один находившийся на борту аварийно севшего в Якутии самолета Ан-2 госпитализирован с ожогами, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил минздрав республики.

"На место происшествия выехало две медицинские бригады Томпонской ЦРБ: реанимационная и хирургическая. По информации больницы, все 8 человек осмотрены врачами на месте. Один мужчина с ожогами направлен на госпитализацию в Томпонскую ЦРБ. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Угрозы жизни на момент осмотра нет", - говорится в сообщении.