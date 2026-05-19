Одного пострадавшего при ЧП с Ан-2 в Якутии госпитализировали с ожогами

12:00 19.05.2026 (обновлено: 12:16 19.05.2026)
Одного пассажира севшего в лесу в Якутии Ан-2 госпитализировали с ожогами

© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии.
  • Один человек был госпитализирован с ожогами в Томпонскую ЦРБ, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Один находившийся на борту аварийно севшего в Якутии самолета Ан-2 госпитализирован с ожогами, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил минздрав республики.
"На место происшествия выехало две медицинские бригады Томпонской ЦРБ: реанимационная и хирургическая. По информации больницы, все 8 человек осмотрены врачами на месте. Один мужчина с ожогами направлен на госпитализацию в Томпонскую ЦРБ. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Угрозы жизни на момент осмотра нет", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник республиканский главк МЧС сообщал, что самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, по его данным, у самолета отказал двигатель.
Ан-2, экстренно севший в Якутии, сгорел
Вчера, 12:15
 
ПроисшествияАн-2Республика Саха (Якутия)
 
 
