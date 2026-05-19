Сотрудники СВР смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России 24 мая вступит в силу приказ СВР РФ, благодаря которому сотрудники смогут узнать о назначении единовременного пособия не только письменно, но и по телефону.
- Уведомление по телефону позволит получателю пособия оперативно узнать перечень нужных справок и реквизитов и сразу начать их сбор.
- Письменный канал информирования сохраняется: заявитель по-прежнему получит бумажный документ с полным перечнем требований.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
В России 24 мая вступит в силу приказ СВР РФ, благодаря которому разведчики смогут узнать о назначенном им единовременном пособии не только письменно, но и по телефону. Согласно утвержденным изменениям, лицам, имеющим право на пособия, письменно или по телефону сообщат о назначении таких выплат, а также о документах и реквизитах, которые необходимо предоставить.
"Практический смысл нововведения заключается в скорости. Заказное письмо идет от ведомства до адресата несколько дней, иногда более недели, особенно если родственники военнослужащего проживают в отдаленных регионах. Звонок позволяет получателю пособия узнать перечень нужных справок и реквизиты актов в тот же день, когда подразделение готово передать эту информацию, и сразу начать сбор бумаг", - сказал Гаврилов "Парламентской газете".
Парламентарий уточнил, что письменный канал сохраняется. Он добавил, что заявитель по-прежнему получит бумажный документ с полным перечнем требований, а ведомство будет опираться на справку о телефонном уведомлении как на доказательство надлежащего исполнения своей обязанности.
"Получается двухконтурная схема, в которой устное информирование ускоряет старт оформления выплаты, а письменная фиксация подтверждает факт уведомления гражданина о его правах и закрывает вопрос с бюджетным планированием", - заключил депутат.
