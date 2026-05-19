14:06 19.05.2026
Сотрудники СВР смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия

Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России 24 мая вступит в силу приказ СВР РФ, благодаря которому сотрудники смогут узнать о назначении единовременного пособия не только письменно, но и по телефону.
  • Уведомление по телефону позволит получателю пособия оперативно узнать перечень нужных справок и реквизитов и сразу начать их сбор.
  • Письменный канал информирования сохраняется: заявитель по-прежнему получит бумажный документ с полным перечнем требований.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) смогут быстрее узнавать о назначении единовременного пособия, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
В России 24 мая вступит в силу приказ СВР РФ, благодаря которому разведчики смогут узнать о назначенном им единовременном пособии не только письменно, но и по телефону. Согласно утвержденным изменениям, лицам, имеющим право на пособия, письменно или по телефону сообщат о назначении таких выплат, а также о документах и реквизитах, которые необходимо предоставить.
"Практический смысл нововведения заключается в скорости. Заказное письмо идет от ведомства до адресата несколько дней, иногда более недели, особенно если родственники военнослужащего проживают в отдаленных регионах. Звонок позволяет получателю пособия узнать перечень нужных справок и реквизиты актов в тот же день, когда подразделение готово передать эту информацию, и сразу начать сбор бумаг", - сказал Гаврилов "Парламентской газете".
Парламентарий уточнил, что письменный канал сохраняется. Он добавил, что заявитель по-прежнему получит бумажный документ с полным перечнем требований, а ведомство будет опираться на справку о телефонном уведомлении как на доказательство надлежащего исполнения своей обязанности.
"Получается двухконтурная схема, в которой устное информирование ускоряет старт оформления выплаты, а письменная фиксация подтверждает факт уведомления гражданина о его правах и закрывает вопрос с бюджетным планированием", - заключил депутат.
ОбществоРоссияСергей ГавриловСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФ
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
