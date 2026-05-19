Мерц надеется, что ЕС и США смогут в скором достичь соглашения по пошлинам
13:41 19.05.2026 (обновлено: 13:49 19.05.2026)
Мерц надеется, что ЕС и США смогут в скором достичь соглашения по пошлинам

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что ЕС и США смогут в ближайшее время достичь соглашения по пошлинам.
  • По его словам, Германия и Швейцария заинтересованы в том, чтобы пошлины были как можно более низкими, и он настроен оптимистично относительно достижения соглашения с США в ближайшие дни и недели.
БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду, что ЕС и США смогут в ближайшее время достичь соглашения по пошлинам.
В понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что в ЕК верят в возможность достижения прогресса на пути к финальному варианту торговой сделки Брюсселя и Вашингтона по итогам переговоров 19 мая.
"Мы интенсивно поговорили о текущей ситуации в торговой политике, а также оба выразили надежду на то, что мы как можно скорее придем к соглашению по пошлинам с США... Мы оба надеемся, что сможем разрешить этот конфликт как можно скорее, чтобы иметь надежную основу для взаимной торговли, и это тогда будет относиться также и к двусторонней торговле между Швейцарией и Германией", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
По словам Мерца, Германия и Швейцария, как страны-экспортеры крайне заинтересованы в том, чтобы пошлины были как можно более низкими. Канцлер Германии подчеркнул, что настроен "сдержанно оптимистично" относительно того, что достичь соглашения с США удастся в ближайшие дни и недели.
"Мы ведь согласовали друг с другом график до 4 июля - это дата, к которой президент Трамп хотел бы видеть решение", - сказал Мерц.
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть условий торговой сделки.
Фон дер Ляйен и Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
