Центр "Воевода" передал бойцам на передовую оборудование и технику
14:47 19.05.2026
Центр "Воевода" передал бойцам на передовую оборудование и технику

© Фото : "ВОЕВОДА" Учебно-тренировочный центр/ВКонтакте
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Центр "Воевода" передал бойцам на передовую необходимое оборудование и технику, среди которых восемь тепловизоров и восемь быстросъемных боковых кронштейнов, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Учебно-тренировочный центр "Воевода" передал тем, кто сейчас выполняет важнейшие боевые задачи в прифронтовой зоне, гуманитарную помощь. Новая партия сформирована с учетом пожеланий бойцов. Восемь тепловизоров и восемь быстросъемных боковых кронштейнов теперь будут помогать подразделению Росгвардии в Брянской области бороться с вражескими БПЛА", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что одним из таких тепловизоров, который передали росгвардейцам летом прошлого года, они смогли обнаружить, а потом и уничтожить в Курской области украинский тяжелый беспилотник Ан-196 "Лютый".
"Мы передали технические средства, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Беспилотник самолетного типа "Лютый" способен пролетать до тысячи километров и нести до 50 килограммов осколочно-фугасного заряда, враг использует его для ударов по объектам в глубине российской территории. Теперь у наших бойцов будет еще больше возможностей для борьбы с подобной угрозой", - отметил генеральный директор центра Видади Байрамов, чьи слова приводит пресс-служба.
Он выразил уверенность, что эффективность работы подразделения возрастет.
 
Надежные людиБрянская областьКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
