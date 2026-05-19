Минобороны показало оказание помощи раненому бойцу на передовой - РИА Новости, 19.05.2026
05:04 19.05.2026
Минобороны показало оказание помощи раненому бойцу на передовой

Минобороны показало кадры оказания помощи раненому бойцу на передовой

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
  • Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами оказания помощи раненому российскому военнослужащему на передовой на добропольском направлении СВО.
  • Фельдшер батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным «Док» проводит операцию раненому бойцу на ноге.
  • Военнослужащие передовых медицинских групп 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» в круглосуточном режиме оказывают первую доврачебную помощь раненым бойцам на линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами оказания помощи раненому российскому военнослужащему на передовой на добропольском направлении СВО.
Показано, как бойца эвакуируют на квадроцикле. После этого фельдшер батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным "Док" проводит ему операцию на ноге.
"Осколочные, скорее всего, слепые ранения. Скорее всего, сквозных ранений нет... ранение довольно-таки серьезное. Заделаем, все перебинтуем, зафиксируем, обезболим, поставим антибиотик", - рассказал "Док" во время операции.
Как отметили в МО РФ, военнослужащие передовых медицинских групп 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" в круглосуточном режиме оказывают первую доврачебную помощь раненым бойцам на линии боевого соприкосновения на добропольском направлении спецоперации.
