Минобороны показало оказание помощи раненому бойцу на передовой

Военнослужащие передовых медицинских групп 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» в круглосуточном режиме оказывают первую доврачебную помощь раненым бойцам на линии боевого соприкосновения.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами оказания помощи раненому российскому военнослужащему на передовой на добропольском направлении СВО.

Показано, как бойца эвакуируют на квадроцикле. После этого фельдшер батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным "Док" проводит ему операцию на ноге.

"Осколочные, скорее всего, слепые ранения. Скорее всего, сквозных ранений нет... ранение довольно-таки серьезное. Заделаем, все перебинтуем, зафиксируем, обезболим, поставим антибиотик", - рассказал "Док" во время операции.