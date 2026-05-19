Киев не получит часть помощи США из-за истечения срока ее выделения

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Власти Украины не получат часть американской военной помощи на 3,92 миллиарда долларов, поскольку срок для ее выделения истек, говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.
"(Срок по – ред.) 3,92 миллиарда долларов истек. Это означает, что они больше не доступны для выполнения обязательств", - говорится в докладе.
В документе указывается, что почти 12 миллиардов долларов уже одобрены американскими властями и доступны для выплаты. Еще 61,74 миллиарда долларов еще не выплачены, но обязательства по ним были приняты.
В то же время подчеркивается, что львиная доля всех средств – 116,02 миллиарда долларов – уже выплачена Украине.
"Дополнительные 1,43 миллиарда долларов США в виде финансирования — в частности, средства из Фонда экономической поддержки Агентства международного развития и программы помощи Европе, Евразии и Центральной Азии — не были отнесены ни к одной из этих категорий по причине отсутствия данных и, как следствие, неопределенности в отношении их статуса", - отмечается в докладе.