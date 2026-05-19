Пуртов: на торги выставили 31 помещение для бизнеса на 6-й Радиальной улице

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предприниматели могут побороться на открытых аукционах за 31 коммерческое помещение, они расположены в новых жилых домах на 6-й Радиальной улице в столице, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Инвесторы могут приобрести помещения на городских торгах для старта или масштабирования бизнеса. Найти подходящие лоты можно на инвестиционном портале Москвы, подобрав объекты с помощью фильтров под свой запрос. В настоящее время на 6-й Радиальной улице доступно для приобретения 31 коммерческое помещение в новых жилых домах. Площадь объектов варьируется от 48,5 до 165,8 квадратного метра", – сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Он добавил, что свободное назначение помещений позволяет разместить здесь аптеки, пекарни, пункты выдачи заказов, торговые точки или студии красоты.

Отмечается, что данные помещения находятся по адресам: 6-я Радиальная улица, дом 3, корпуса 4 и 7; дом 7/1, корпуса 1 и 2; дом 7/6, корпуса 1 и 3. Объекты находятся на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая и 17 июня, аукционы пройдут 1 и 24 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.