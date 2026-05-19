16:48 19.05.2026
В работе соцсети X произошел сбой

Пользователи соцсети X из разных стран пожаловались на сбой

© РИА Новости / Мария Девахина | Смартфон в руке девушки
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В работе соцсети X произошел сбой.
  • Проблемы с сетью начались в районе 15:51 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США.
  • Пользователи сообщают об ошибках в работе приложения и веб-сайта, трудностях при публикации и входе в учетную запись.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбои начались в районе 15.51 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США. Кроме того, о сбоях сообщают пользователи из Бразилии, Мексики, Испании и ряда других стран.
Большинство пользователей указывают на ошибки в работе приложения, а также на сбои веб-сайта, проблемы при публикации и при входе в учетную запись.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
