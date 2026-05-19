В Польше задержали двух украинцев за содействие нелегальным мигрантам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше задержали двух граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам.
- Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы за организацию и содействие незаконному пересечению границы.
ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Двум украинцам в Польше грозит до 8 лет тюрьмы за содействие нелегальным мигрантам, сообщила польская погранстража.
Сотрудники Подлясской пограничной стражи совместно с полицией задержали двух граждан Украины, которые перевозили четырех иностранцев после незаконного пересечения польско-белорусской границы
Известно, что в машине находились двое граждан Афганистана и двое граждан Пакистана.
"Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы за организацию и содействие незаконному пересечению границы", - отметили пограничники на своей странице в социальной сети Х.
