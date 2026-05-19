Полиция Женевы отпустила напавшего на православный храм вандала

Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города. На место происшествия прибыла кантональная полиция. Однако, по информации протоирея, мужчина заявил, что не понимал, что он делает.

"Его спросили, что он делал в церкви, и он сказал, что ищет там свою жену. Полиция без всякой медицинской экспертизы признала его невменяемым. Поэтому его отпустили, и сейчас он на свободе", - сказал настоятель.