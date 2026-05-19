Синоптик сообщил, что воздух в Москве прогрелся до плюс 26 градусов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздух прогрелся до плюс 26 градусов к 10 часам во вторник в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что малооблачная и сухая погода ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 32 градусов, возможно обновление суточного рекорда тепла.