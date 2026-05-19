Синоптик рассказала, какие погодные явления трудно спрогнозировать

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномально резкое изменение погоды трудно спрогнозировать синоптикам заранее.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что самый трудный момент для синоптиков — выявление точных градусов в период аномально резких перепадов температуры.

Среди факторов, от которых зависит точный прогноз погоды, специалист назвала состояние почвы, давление, рельеф и особенности местоположения изучаемой местности.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Аномально резкое изменение в погоде трудно спрогнозировать синоптикам заранее, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Москве 27 апреля резко выпал снег, а уже на следующий день был объявлен новый суточный рекорд по высоте апрельского снежного покрова в десять сантиметров, побив рекорд в семь сантиметров 1971 года.

"Объяснить можно все аномальные погодные явления, особенно после их наступления, а спрогнозировать и указать верно время начала и завершения очень тяжело. Работа синоптика, помимо прогнозов, заключается в вычислении периодичности такого явления и в анализе данных, поэтому такие случаи резкой смены погоды, как апрельский снегопад, трудно прогнозируемые", — пояснила собеседница агентства.

Паршина объяснила, что самый трудный момент для синоптиков - выявление точных градусов в период аномально резких перепадов температуры.

"Существуют определенные индексы, по которым выявляется погода и градусы в ближайшее время. Но, к сожалению, синоптики не застрахованы от аномально резких перепадов температуры, так как погода может пойти совсем по другому сценарию", - рассказала ведущий специалист Гидрометцентра

Она напомнила, что за несколько дней до апрельского снегопада Гидрометцентр предупреждал о плохой погоде в Москве, но такого количества снега заранее спрогнозировать невозможно.

"Поздневесенние снегопады заранее прогнозировать практически невозможно не из-за неисправной техники или лени синоптика, а просто потому, что весенняя погода непредсказуема, а уж летняя тем более. Нужно понимать, что точный прогноз зависит от многих факторов", - объяснила собеседница агентства.