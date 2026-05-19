В Подмосковье выяснят причины пожара на складе

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Точные причины пожара на складе в Подмосковье установит пожарно-техническая экспертиза после ликвидации горения, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на складе в селе Белый Раст в Подмосковье площадью около 5 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Пожар локализован. Администрация округа сообщила, что угрозы жилым домам нет.
"Точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что Дмитровская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
