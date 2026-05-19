В Подмосковье планируют благоустроить 75 общественных пространств

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Подмосковье в этом году планируют благоустроить 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили темпы благоустройства общественных пространств, а также культурное и спортивное наполнение подмосковных парков.

Эта работа проводится при поддержке национального проекта "Жилье и городская среда".

"Благоустройство – это очень важная работа, в нее вовлечены жители. Знаю, что главы занимаются сопровождением, наполнением жизни парков. Они стали визитными карточками для многих подмосковных городов, только за летний сезон посещаемость выросла на 4,3 миллиона. Люди приходят туда за позитивом, эмоциями и наша задача – все это обеспечить через события, фестивали, концерты, спортивные турниры, а также - через инфраструктуру и комфорт. Впереди зимний сезон, и я прошу сделать все необходимое, чтобы наши парки также радовали жителей, создавали хорошее настроение", - подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в этом году благоустраивается 90 объектов и больше половины уже сдано, поэтому важно в короткие сроки закончить остальные. На этот год запланированы работы еще на 75 объектах, в том числе в Наташинском парке в Люберцах, Папанинской даче в Королеве, пешеходной зоне в Дубне, на центральной площади в Хотькове и других местах.

В этом году в Подмосковье после благоустройства открывают 12 парков, 12 лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, пять набережных, 14 скверов, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках.

"В конце августа в рамках всероссийского форума по развитию малых городов и исторических поселений Московская область была отмечена, как лучший регион по развитию этого проекта. Еще шесть наших городов победили в конкурсе - это Коломна, Сергиев Посад, Ступино, Истра, Ликино-Дулево и Наро-Фоминск. Сейчас ведется работа по проектированию. Мы разработали региональный стандарт благоустройства общественных пространств. Сейчас есть четкий перечень того, что должно быть на каждой территории, какие материалы необходимо использовать", - подчеркнул зампред правительства Подмосковья - министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он добавил, что также постоянно обновляется инфраструктура действующих парков - камеры "Безопасного региона", парковочные пространства, объекты бизнеса, элементы благоустройства".

Кроме того, в Подмосковье продолжается программа по развитию катков. Первого декабря начнут работу 38, в том числе восемь новых – в Дубне (2), Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине.

На данный момент в регионе 194 парка культуры и отдыха.

"К концу года за счет благоустройства новых парковых территорий количество парков увеличится до 208. Большой популярностью пользуются региональные мероприятия в парках: концерты лучших кавер-групп, кукольные представления для малышей, крупный фестиваль современного танца "Город танцует в парках" под руководством Егора Дружинина, особенно востребованный среди молодежи. Только в течение 2024 года концерты фестиваля посетило 93 тысячи человек. В следующем году планируем сделать подобный фестиваль - "Город поет в парках". Также в течение года проводим общеобластные мероприятия, существенная их часть направлена на патриотическое воспитание. Кроме того, сами парки, муниципалитеты проводят свои фестивали. Они основаны на местных культурных кодах и на наших культурных ценностях", - поделился министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Он подчеркнул, что также проводятся и системные (еженедельные) мероприятия по направлениям: физкультура и спорт, творчество, развитие и отдых, культура и просветительство.

В подмосковных парках проводится также и много спортивных мероприятий. Посетители занимаются йогой, играют в настольный теннис, стритбол, тренируются на воркаут площадках.

"Очень важно, что наряду с крупными мероприятиями, которые стали традиционными (Кубок Легкова, Кубок Большунова по лыжным гонкам), большинство парков включилось в системную работу по составлению спортивного расписания. Инструкторы спортшкол активно участвуют в ней на постоянной основе. Недавно мы запустили проект "5 верст". Ребята-активисты в парках и на набережных по субботам организовывают забеги. В августе в парках Раменского и Пушкинского округов мы провели фестиваль силового экстрима, а в Королеве впервые состоялся ночной забег с Никитой Нагорным", - отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Он добавил, что планируется масштабировать эти мероприятия. Также в парках проходит Кубок Сергея Карякина. Теперь это не единоразовый турнир - появились отборочные этапы. Финал состоялся в Домодедове. Кроме того, спортсмены стали играть не только на центральных стадионах, уже прошли матчи в парке Малевича и Балашихе.

На данный момент планируется запустить в парках спортивные тренировки со звездами - легендарными спортсменами. В этом сезоне рассматривается вопрос и проведения в парках двух турниров по волейболу – этапов чемпионата России по пляжному волейболу и волейболу на снегу. А в лесопарке "Волкуша" в городском округе Лыткарино зимой пройдет Ночная лыжная гонка.

Также сейчас ведутся переговоры с фитнес-клубами, которым предлагается проводить занятия в парках Подмосковья.