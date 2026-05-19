Региональный сосудистый центр откроется в Одинцовском округе осенью

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Региональный сосудистый центр откроется в Одинцовском округе в селе Перхушково осенью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход капремонта здания бывшего стационара Одинцовской областной больницы, где откроется региональный сосудистый центр. Масштабные работы уже почти завершены – впереди пусконаладка. Сдать объект планируется летом, а первых пациентов он сможет принять осенью.

Современный центр сможет обслуживать 800 тысяч жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. Здесь будут оказывать высокотехнологичную помощь при инфаркте, инсульте и других сосудистых заболеваниях. Благодаря этому снизится нагрузка на аналогичные центры в Красногорске и Мытищах, которые сейчас работают на весь северо-запад области.

"Региональный сосудистый центр расположен в таком месте, чтобы можно было оперативно оказывать экстренную помощь жителям Одинцовского округа и прилегающих территорий, спасать жизни. Чаще всего это инфаркты, инсульты – все, что связано с сердцем, а также с травмами. Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места, в частности, в Красногорск, а это медучреждение расположено очень удобно, в том числе для жителей Можайского и других округов. Здание здесь нуждалось в глубоком обновлении. Это не просто капитальный ремонт, это тотальная реконструкция", – подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что тут будут современная система вентиляции по всем медицинским стандартам и новейшее оборудование.

Стационар в Перхушкове – одна из старейших больниц Подмосковья, она основана более 130 лет назад. В 2004 году для пациентов и врачей было построено новое здание, а это будет перепрофилировано под региональный сосудистый центр.

На площади 14,5 тысячи квадратных метров расположатся специализированные отделения: реанимации, нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации, сердечно‑сосудистой хирургии. Общая вместимость – более 160 коек. Будет закуплено 850 единиц современного медицинского оборудования – МРТ, КТ, ангиограф, рентгенодиагностический комплекс, передвижные рентгеновские аппараты, УЗИ, ИВЛ, нейрохирургические микроскопы.

"Раньше здесь функционировал смешанный стационар с разрозненными отделениями, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, онкологию. Открытие регионального сосудистого центра – это очень важное событие не только для Одинцовского округа. Сейчас пациентам с инфарктами и инсультами, требующими срочного вмешательства, приходится добираться за помощью в Красногорск или Мытищи, а в таких случаях счет идет на часы. Новый центр позволит оказывать необходимую высокотехнологичную помощь жителям не только нашего, но и соседних округов", – отметил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Он подчеркнул, что существующие профильные отделения будут переведены сюда из других подразделений, а также формируется кадровый резерв. Поэтому по данному направлению штат будет полностью укомплектован.

Заведующий сердечно-сосудистым отделением Азиз Карабаев рассказал губернатору, что с 2015 года работал тут сосудистым хирургом, а в 2023 году на время капитального ремонта был переведен в 45-ю городскую больницу.

"Ждем – не дождемся возвращения. С тем мощным высокотехнологичным оборудованием, которое здесь установят, мы выйдем на совершенно новый уровень. Для меня это место, можно сказать, родное: я живу рядом, еще 7 лет назад смог купить квартиру благодаря региональной программе "Социальная ипотека". Моя супруга – тоже врач, так что мы по-настоящему семейная медицинская династия", – поделился Карабаев.

Этот региональный сосудистый центр – уже 18-й в Подмосковье. Еще 14 лет назад в регионе не было ни одного подобного учреждения – первый открылся в Мытищах в 2012 году. На данный момент благодаря поддержке президента в Подмосковье создана мощная система помощи пациентам с самыми сложными диагнозами. Например, инфарктами, инсультами и аневризмами. Это важно в так называемый "золотой час", когда лечение оказывается наиболее эффективным.

Медучреждения применяют высокие технологии. Операции проводятся без разрезов на современных ангиографических комплексах, что позволяет пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки. Как итог – за последние пять лет смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения в Подмосковье снизилась более чем на треть, а общая смертность от болезней системы кровообращения упала на 19%.

"Медицина не стоит на месте, поэтому наши специалисты постоянно повышают квалификацию и осваивают новые технологии. У нас очень сплоченный и преданный делу коллектив: некоторые сотрудники приезжают на смены даже из других регионов. Это объясняется достойными условиями труда в Подмосковье. Здесь конкурентная заработная плата, региональные программы, предусмотрена компенсация за найм жилья", – добавила заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Звенигородского подразделения Алина Усманова.

Она добавила, что это помогает сохранять опытные кадры и привлекать новых врачей.

Сейчас готовность объекта – 92%. На территории ведется благоустройство. Для бесперебойного теплоснабжения здесь разместят блочно-модульную котельную.

"Все инженерные системы на данный момент уже смонтированы. Сейчас мы устанавливаем оборудование, потолки и двери, а примерно через месяц-полтора приступим к пусконаладке вентиляции и слаботочных систем. Это был сложный и интересный объект: из-за подтопления фундамента и многочисленных трещин нам пришлось провести масштабное усиление здания, залить новые сваи и укрепить около 10 тысяч квадратных метров стен методом торкретирования", – отметил заместитель генерального директора компании-подрядчика Кирилл Кузьмин.

Он заключил, что в итоге удалось создать комфортную среду: все палаты и кабинеты оснащены современными системами кондиционирования и вентиляции, параметры которых инженерная служба сможет отслеживать и регулировать дистанционно.

В Одинцовском округе ведется строительство и капитальный ремонт еще ряда объектов социальной инфраструктуры. Например, в сфере здравоохранения строят сразу три поликлиники – в Звенигороде, Голицыне и жилом комплексе "Гусарская Баллада". Работы завершат в 2027-2028 годах. Также возводят новые школы и пристройки в Одинцове, Перхушкове и Лесном городке. Параллельно ведется капитальный ремонт школ в Часцах и Голицыне, двух садов в Голицыне и Больших Вяземах, учебного корпуса Красногорского колледжа в Звенигороде.

Все эти объекты планируется ввести в 2026-2027 годах. А в 2028 году капитально отремонтируют детский сад в поселке ВНИИССОК и Звенигородскую детскую музыкальную школу имени С.И. Танеева.