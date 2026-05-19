МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Общая посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тысяч гектаров в этом году, увеличившись почти на 9 тысяч гектаров по сравнению с 2025 годом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Весенние полевые работы в Московской области идут в плановом режиме. Мы видим устойчивую динамику по увеличению посевных площадей, а также высокий уровень технической готовности. В этом году в регионе увеличивается государственная поддержка растениеводства – общий объем финансирования из средств федерального и регионального бюджета превысит 1,4 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется малым формам хозяйствования. Это создает условия для развития сельских территорий и повышения эффективности производства", – отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

В структуре посевов растет доля всех основных культур, в том числе яровые зерновые, картофель и кормовые культуры. Состояние озимых оценивается как стабильное: большая часть посевов находится в хорошем состоянии.

Отдельное внимание уделяется ресурсному обеспечению отрасли. Так, потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур закрыта на 100%, по картофелю – также полностью. Доля отечественного семенного материала достигает 75%. В полевых работах задействовано около 4 тысяч тракторов, свыше 900 культиваторов и около 700 сеялок. Энергообеспеченность региона составляет почти 185 лошадиных сил на 100 гектаров.