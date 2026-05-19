Общая посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тысяч гектаров
16:39 19.05.2026
Общая посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тысяч гектаров

В Московской области почти на 9 тысяч гектаров выросла общая посевная площадь

© РИА Новости / Наталья Тюрина
Русское Поле - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Общая посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тысяч гектаров в этом году, увеличившись почти на 9 тысяч гектаров по сравнению с 2025 годом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Весенние полевые работы в Московской области идут в плановом режиме. Мы видим устойчивую динамику по увеличению посевных площадей, а также высокий уровень технической готовности. В этом году в регионе увеличивается государственная поддержка растениеводства – общий объем финансирования из средств федерального и регионального бюджета превысит 1,4 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется малым формам хозяйствования. Это создает условия для развития сельских территорий и повышения эффективности производства", – отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
В структуре посевов растет доля всех основных культур, в том числе яровые зерновые, картофель и кормовые культуры. Состояние озимых оценивается как стабильное: большая часть посевов находится в хорошем состоянии.
Отдельное внимание уделяется ресурсному обеспечению отрасли. Так, потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур закрыта на 100%, по картофелю – также полностью. Доля отечественного семенного материала достигает 75%. В полевых работах задействовано около 4 тысяч тракторов, свыше 900 культиваторов и около 700 сеялок. Энергообеспеченность региона составляет почти 185 лошадиных сил на 100 гектаров.
По итогам 2025 года в Подмосковье зафиксирован рост производства по ключевым культурам: сбор зерновых и зернобобовых увеличился на 17% к 2024 году и достиг 619 тысяч тонн, масличных – на 19% до 140,5 тысячи тонн, картофеля – на 5% до 375,8 тысячи тонн.
 
