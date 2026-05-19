16:38 19.05.2026
Свыше 38 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 38 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ в этом году в Подмосковье, а ОГЭ – более 100 тысяч девятиклассников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"В этом году ЕГЭ сдают более 38 тысяч подмосковных одиннадцатиклассников, ОГЭ – свыше 100 тысяч девятиклассников. Каждый ученик прошел тренировочный экзамен — не для галочки, а чтобы снять тревогу перед реальным экзаменом. Отмечу, что к акции "Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями" присоединились 29 тысяч человек — это важно: когда семья понимает процедуру, ребенку психологически спокойнее", – отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Чтобы подготовить одиннадцатиклассников к сдаче экзаменов, в регионе прошло три тренировочных ЕГЭ, которые охватили каждого выпускника. Ребята проверяли уровень знаний, а также отрабатывали организационные моменты экзамена, в том числе проход через рамки и заполнение бланков.
Кроме того, работа велась и с педагогами – в организации ЕГЭ будут задействованы 255 пунктов проведения экзамена и более 15 тысяч педагогов. Для них провели четыре практические тренировки. Для подготовки к ОГЭ прошли три тренировки для школьников и шесть для педагогов-организаторов.
Также весной в регионе прошла акция "Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями", чтобы познакомить родителей и выпускников с процедурой проведения государственной итоговой аттестации.
Для психологической поддержки школьников и их родителей в Подмосковье провели более 3,4 тысячи тренингов и свыше 900 мастер-классов с психологами.
Первый экзамен для одиннадцатиклассников пройдет 1 июня, школьники будут сдавать историю, литературу и химию. ОГЭ для девятиклассников стартует 2 июня с экзамена по математике.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
