Сезон питьевых фонтанчиков открылся в 40 парках Подмосковья

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Питьевые фонтанчики установили в 40 парках Подмосковья на летний сезон, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Фонтанчики оборудованы трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Наличие таких фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, что снижает негативное воздействие на экологию. Доступ к очищенной питьевой воде будет актуален для гостей парков в жаркую летнюю погоду.

Также для юных посетителей парков Подмосковья пройдут интерактивные "Уроки чистой воды". В игровом формате всем желающим расскажут о свойствах воды, также там проведут эксперименты.