16:07 19.05.2026
Каждый 14-й руб инвестиций в производство Подмосковья вложили резиденты ОЭЗ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Каждый 14 рубль, вкладываемый инвесторами в создание и развитие производств в Подмосковье, приходится на долю резидентов шести ОЭЗ региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Каждый седьмой резидент российских ОЭЗ – это компания, работающая в одной из шести особых экономических зон нашего региона. Каждое седьмое рабочее место также создано резидентами наших ОЭЗ: "Дубны", "Каширы", "Большого Серпухова", "Ступино-Квадрат", "Максимихи" или "Истока"", – пояснила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред отметила, что ОЭЗ уже давно стали сильными точками притяжения для российских и зарубежных компаний.
Она также напомнила, что работа в ОЭЗ – это не только инфраструктура, подготовленная для работы предприятий и их сотрудников, но и оперативное решение хозяйственных вопросов управляющей компанией ОЭЗ. Кроме того, это целый пакет преференций, которые дают возможность более комфортно запустить новое производство, а в дальнейшем эффективно развивать его. Поддержка бизнеса соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Статус резидента ОЭЗ позволяет сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций. Так, налог на прибыль в течение пяти лет составляет 2%, 7% – следующие пять лет, а далее – 15,5%. Налог на имущество обнуляется на 10 лет, а налоги на землю и транспорт – на пять. Кроме того, для предприятий-резидентов обнуляются ввозные таможенные пошлины и НДС.
Подобрать локацию для реализации проекта, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Подмосковья.
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
