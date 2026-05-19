Свыше 31 тысячи жителей Подмосковья прошли реабилитацию после болезни

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 31 тысячи человек прошли реабилитацию после перенесенного заболевания в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе жителям бесплатно доступна реабилитация после перенесенных заболеваний. Она проводится в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно в поликлиниках.

"Реабилитация – заключительный и важный этап лечения после перенесенных заболеваний — инсульта, инфаркта, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, перенесенных операций и полученных травм. Программа составляется индивидуально для каждого пациента: занятия на тренажерах, массаж, физиотерапия, ЛФК. В Подмосковье с начала года реабилитацию прошли свыше 31 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.