Экспортные перевозки минеральных удобрений НТК в апреле выросли на 4%
10:17 19.05.2026
Экспортные перевозки минеральных удобрений НТК в апреле выросли на 4%

Удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экспортные перевозки минеральных удобрений Национальной транспортной компании (НТК) выросли на 4% за апрель, сообщает пресс-служба компании.
Всего предприятия холдинга перевезли за месяца почти 1,05 миллиона тонн минудобрений. По сравнению с апрелем 2025 года цифра стала меньше на 0,6%.
"Незначительное снижение связано с сокращением поставок на внутренний рынок после завершения весеннего цикла полевых работ в аграрном секторе", – отмечается в сообщении компании.
Всего в апреле было выполнено 14,5 тысячи отправок минераловозов. На экспорт отправлено 772 тысячи тонн удобрений, на внутренний рынок — 274 тысячи тонн.
По итогам четырех месяцев 2026 года НТК перевезла почти 4,47 миллиона тонн минеральных удобрений, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортные отправки выросли на 6,7%, внутренние — на 2,9%.
Ранее в НТК сообщали, что в апреле текущего года компания перевезла 9,07 миллиона тонн энергетического угля.
 
