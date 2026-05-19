Экспортные перевозки минеральных удобрений НТК в апреле выросли на 4%

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экспортные перевозки минеральных удобрений Национальной транспортной компании (НТК) выросли на 4% за апрель, сообщает пресс-служба компании.

Всего предприятия холдинга перевезли за месяца почти 1,05 миллиона тонн минудобрений. По сравнению с апрелем 2025 года цифра стала меньше на 0,6%.

"Незначительное снижение связано с сокращением поставок на внутренний рынок после завершения весеннего цикла полевых работ в аграрном секторе", – отмечается в сообщении компании.

Всего в апреле было выполнено 14,5 тысячи отправок минераловозов. На экспорт отправлено 772 тысячи тонн удобрений, на внутренний рынок — 274 тысячи тонн.

По итогам четырех месяцев 2026 года НТК перевезла почти 4,47 миллиона тонн минеральных удобрений, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортные отправки выросли на 6,7%, внутренние — на 2,9%.