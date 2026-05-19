МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.