Посольство в Осло прокомментировало заявление о переговорах по Арктике

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России в Норвегии не располагает информацией о подготовке между российскими и норвежскими военными переговоров по Арктике, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство не располагает информацией о подготовке переговоров по военной линии "о поддержании стабильности в Арктическом регионе", - сказали в российском посольстве.