04:06 19.05.2026
Посольство в Осло прокомментировало заявление о переговорах по Арктике

Посольство в Осло не располагает информацией о подготовке переговоров по Арктике

© Фото : GAD
Здание Посольства РФ в Осло
© Фото : GAD
Здание Посольства РФ в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России в Норвегии не располагает информацией о подготовке между российскими и норвежскими военными переговоров по Арктике, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство не располагает информацией о подготовке переговоров по военной линии "о поддержании стабильности в Арктическом регионе", - сказали в российском посольстве.
На минувшей неделе пресс-секретарь штаба ВС Норвегии Руне Хаарстад сообщил, что Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике. По его словам, у сторон запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне.
Россия никому не угрожает в Арктике, заявили в посольстве в Норвегии
