Что изменится для пенсионеров со вкладами в июне

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. С 1 июня для россиян, получающих государственные пенсии и хранящих сбережения в банках, изменятся правила игры. Федеральная налоговая служба усилит контроль за счетами, а банки изменят подход к продлению депозитов.

Самое неожиданное — из-за процентов, которые приносит вклад, теперь можно лишиться льгот.

Налог на проценты: когда придется платить государству

Первое новшество напрямую связано с налогами на доходы, которые приносят банковские депозиты.

Вклады приносят проценты. Если этот доход превышает установленный государством лимит, с него необходимо заплатить налог на доходы физических лиц — НДФЛ. Это правило действует в России уже несколько лет, однако формулы расчета ежегодно меняются вслед за решениями Центробанка.

Многие путаются, сколько именно денег можно получить чистыми, чтобы налоговая не прислала счет. Запомнить нужно две цифры:

До 1 декабря 2026-го все будут платить налог за прошлый, 2025 год. Лимит был 210 000 рублей . Если за весь прошлый год банк выдал процентами меньше этой суммы, платить НДФЛ не нужно.

все будут платить налог за прошлый, 2025 год. Лимит был . Если за весь прошлый год банк выдал процентами меньше этой суммы, платить НДФЛ не нужно. Новый лимит — 160 000 рублей. Его ввели на текущий 2026 год. Если вклады принесут больше этой суммы за весь этот год, то налог с излишков придется платить, но только в конце следующего, 2027-го.

Самостоятельно считать проценты, собирать справки из банков и заполнять налоговые декларации не нужно. Налоговые инспекторы суммируют доходы по всем счетам во всех банках, сами рассчитывают налог и присылают готовый счет. Оплатить налог нужно строго до 1 декабря.

Как это работает на простом примере

У человека есть крупный вклад. За 2026 год банк насчитал 170 тысяч рублей чистыми процентами. По новым правилам лимит равен 160 тысячам. Значит, с "лишних" десяти тысяч рублей государство заберет 13%. Это ровно 1300 рублей. Налог платится не со всего вклада и даже не со всех процентов, а только с того, что превысило лимит.

Ставки снижаются

Центробанк России уже несколько месяцев подряд планомерно снижает ключевую ставку — в апреле ее опустили до 14,5% годовых, а на июньском заседании аналитики ждут снижения до 14%. Это напрямую бьет по доходам обычных вкладчиков.

Те депозиты, которые банки будут предлагать в июне 2026-го, окажутся заметно менее выгодными, чем прошлые зимние. На смену пиковым зимним ставкам под 18-20% приходят скромные летние предложения в районе 13-14% годовых.

Как проценты лишают льгот

Вокруг третьего нововведения сейчас ходит больше всего слухов. В Сети пугают, что государство только в 2026-м решило включать проценты по вкладам в общий доход для оценки нуждаемости.

Сам закон не новый. Соцзащита и раньше учитывала проценты по вкладам. Но дело в том, что за прошлый год пенсионеры могли получать доходы по вкладам с рекордными ставками под 18-20% годовых. Банки передали эти данные в налоговую, а та автоматически перенаправила их в соцзащиту.

Это напрямую бьет по двум важнейшим вещам:

Региональным доплатам к пенсии (когда местный бюджет доплачивает деньги до прожиточного минимума);

(когда местный бюджет доплачивает деньги до прожиточного минимума); Субсидиям на оплату коммуналки (ЖКУ).

Пенсия может быть относительно низкой. Но если вклад приносит существенные проценты, совокупный доход может превысить допустимый предел — и в социальной поддержке откажут.

Как это работает на простом примере.