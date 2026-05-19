Соцфонд рассказал о росте накопительных пенсий

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, сообщается на Накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, сообщается на сайте Соцфонда России.

"Специалисты <...> беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", — говорится в заявлении.

Повышение также затронет родителей, направивших маткапитал на пенсию, участников программы софинансирования пенсионных накоплений и тех, кто формировал их самостоятельно.

"Таким пенсионерам средства будут увеличены <...> на 19,3 процента. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек", — уточнили в Соцфонде.

Отмечается, что общий объем средств для перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей.