Соцфонд рассказал о росте накопительных пенсий - РИА Новости, 19.05.2026
10:51 19.05.2026 (обновлено: 15:06 19.05.2026)
Соцфонд рассказал о росте накопительных пенсий

Накопительные пенсии россиян с 1 августа повысят на 17,3 процента

Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках паспорт гражданина России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Накопительные пенсии с 1 августа вырастут на 17,3 процента.
  • Повышение также коснется родителей, направивших маткапитал на пенсию, участников программы софинансирования пенсионных накоплений и тех, кто формировал их самостоятельно, выплаты увеличатся на 19,3 процента.
  • Общий объем средств для перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, сообщается на сайте Соцфонда России.
"Специалисты <...> беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек", — говорится в заявлении.
Повышение также затронет родителей, направивших маткапитал на пенсию, участников программы софинансирования пенсионных накоплений и тех, кто формировал их самостоятельно.
"Таким пенсионерам средства будут увеличены <...> на 19,3 процента. По предварительным данным, повышение коснется 37,3 тысячи человек", — уточнили в Соцфонде.
Отмечается, что общий объем средств для перерасчета составит 8,5 миллиарда рублей.
Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,6 тысячи рублей ежемесячно, а срочной пенсионной выплаты — три тысячи рублей.
