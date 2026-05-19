Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве

Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве

© Фото : Пресс-служба Билайна Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".

Отмечается, что целью партнерства является развитие инновационных технологий в сфере ИТ и объединение усилий для реализации масштабных цифровых проектов.

Стороны договорились о взаимодействии по ключевым технологическим направлениям, включая создание геораспределенной мультиоблачной архитектуры, обеспечение высокоскоростного обмена большими данными и развитие каналов связи с минимальными задержками. Особое внимание в рамках соглашения уделено вопросам обеспечения непрерывности бизнеса и использованию искусственного интеллекта в корпоративном сегменте.

Ключевыми направлениями взаимодействия станут обеспечение непрерывности бизнеса: реализация планов аварийного восстановления, создание изолированных хранилищ и проведение регулярных киберучений. Стороны также будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта. Это касается внедрения языковых моделей и интеллектуальных агентов для автоматизации бизнес-процессов, а также интеграции инструментов искусственного интеллекта в корпоративные системы.

Кроме того, партнерство затрагивает и сетевую инфраструктуру. Планируется организация изолированных каналов связи и создание защищенной среды для обмена конфиденциальными данными. Также среди направлений сотрудничества – совместное привлечение клиентов и формирование единого продуктового процесса для предоставления мультиоблачных сервисов.

"Подписание этого соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию надежной и гибкой цифровой среды для бизнеса. Объединяя наши компетенции с Cloud.ru, мы предлагаем рынку уникальную синергию ресурсов", – приводит пресс-служба слова гендиректора Beeline Cloud Андрея Зотова.

Он добавил, что данное сотрудничество позволит клиентам использовать преимущества мультиоблачного подхода, обеспечивая высокий уровень катастрофоустойчивости и доступ к передовым ИИ-технологиям.

"Мы видим огромный потенциал в кросс-платформенных решениях. Наше взаимодействие позволит не просто расширить портфель услуг, а создать бесшовный клиентский опыт при использовании мощностей обоих провайдеров. Важно, что мы строим наше партнерство на принципах открытости, что в конечном итоге позволит российскому бизнесу быстрее проходить путь цифровой трансформации", — заявил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

В свою очередь, исполняющий обязанности гендиректора Cloud.ru Михаил Лобоцкий рассказал, что данное сотрудничество позволит быстро и просто пользоваться облаками разных провайдеров. Так бизнес может распределять рабочие нагрузки под конкретный запрос — повышать отказоустойчивость, оптимизировать расходы, соответствовать требованиям регуляторов, получать дополнительные мощности для работы с искусственным интеллектом.

Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.