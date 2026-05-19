Рейтинг@Mail.ru
Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 19.05.2026 (обновлено: 18:00 19.05.2026)

Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве

© Фото : Пресс-служба БилайнаBeeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве
Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Пресс-служба Билайна
Beeline Cloud и Cloud.ru объявили на ЦИПР о стратегическом партнерстве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".
Отмечается, что целью партнерства является развитие инновационных технологий в сфере ИТ и объединение усилий для реализации масштабных цифровых проектов.
Стороны договорились о взаимодействии по ключевым технологическим направлениям, включая создание геораспределенной мультиоблачной архитектуры, обеспечение высокоскоростного обмена большими данными и развитие каналов связи с минимальными задержками. Особое внимание в рамках соглашения уделено вопросам обеспечения непрерывности бизнеса и использованию искусственного интеллекта в корпоративном сегменте.
Ключевыми направлениями взаимодействия станут обеспечение непрерывности бизнеса: реализация планов аварийного восстановления, создание изолированных хранилищ и проведение регулярных киберучений. Стороны также будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта. Это касается внедрения языковых моделей и интеллектуальных агентов для автоматизации бизнес-процессов, а также интеграции инструментов искусственного интеллекта в корпоративные системы.
Кроме того, партнерство затрагивает и сетевую инфраструктуру. Планируется организация изолированных каналов связи и создание защищенной среды для обмена конфиденциальными данными. Также среди направлений сотрудничества – совместное привлечение клиентов и формирование единого продуктового процесса для предоставления мультиоблачных сервисов.
"Подписание этого соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию надежной и гибкой цифровой среды для бизнеса. Объединяя наши компетенции с Cloud.ru, мы предлагаем рынку уникальную синергию ресурсов", – приводит пресс-служба слова гендиректора Beeline Cloud Андрея Зотова.
Он добавил, что данное сотрудничество позволит клиентам использовать преимущества мультиоблачного подхода, обеспечивая высокий уровень катастрофоустойчивости и доступ к передовым ИИ-технологиям.
"Мы видим огромный потенциал в кросс-платформенных решениях. Наше взаимодействие позволит не просто расширить портфель услуг, а создать бесшовный клиентский опыт при использовании мощностей обоих провайдеров. Важно, что мы строим наше партнерство на принципах открытости, что в конечном итоге позволит российскому бизнесу быстрее проходить путь цифровой трансформации", — заявил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.
В свою очередь, исполняющий обязанности гендиректора Cloud.ru Михаил Лобоцкий рассказал, что данное сотрудничество позволит быстро и просто пользоваться облаками разных провайдеров. Так бизнес может распределять рабочие нагрузки под конкретный запрос — повышать отказоустойчивость, оптимизировать расходы, соответствовать требованиям регуляторов, получать дополнительные мощности для работы с искусственным интеллектом.
Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.
Cloud.ru – Облако ру.
 
БилайнВымпелКомТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала