Россия и Белоруссия составили план по союзному договору на следующие 3 года

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия проводят работу по согласованию основных направлений по союзному договору на ближайшие три года, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о подготовке дорожной карты по реализации союзного договора между Россией и Белоруссией на следующие три года. Он уточнял, что при подготовке карты были рассмотрены перспективы расширения российско-белорусских торгово-экономических связей, тогда же было подписано 15 совместных документов.

По словам Оверчука, на сегодняшний день Россия и Белоруссия продолжают план работ по реализации договоров на 2024-2026 годы. Вместе с этим к обсуждению готовятся новые инициативы. "В настоящее время ведем работу по согласованию основных направлений на 2027-2029 годы, которые включают в себя 14 ключевых разделов", - сказал Оверчук в ходе заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, которое проходит в Пскове.

Обсудить детальные вопросы по реализации основных направлений министры планируют в рамках текущего заседания, уточнил зампред РФ.