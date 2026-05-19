Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия составили план по союзному договору на следующие 3 года - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:26 19.05.2026
Россия и Белоруссия составили план по союзному договору на следующие 3 года

Оверчук: Россия и Белоруссия составили план по союзному договору на 2027-2029 гг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия проводят работу по согласованию основных направлений по союзному договору на ближайшие три года, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о подготовке дорожной карты по реализации союзного договора между Россией и Белоруссией на следующие три года. Он уточнял, что при подготовке карты были рассмотрены перспективы расширения российско-белорусских торгово-экономических связей, тогда же было подписано 15 совместных документов.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Президиумы академий наук Белоруссии и России обсуждают проекты мегасайенс
15 мая, 12:29
По словам Оверчука, на сегодняшний день Россия и Белоруссия продолжают план работ по реализации договоров на 2024-2026 годы. Вместе с этим к обсуждению готовятся новые инициативы. "В настоящее время ведем работу по согласованию основных направлений на 2027-2029 годы, которые включают в себя 14 ключевых разделов", - сказал Оверчук в ходе заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, которое проходит в Пскове.
Обсудить детальные вопросы по реализации основных направлений министры планируют в рамках текущего заседания, уточнил зампред РФ.
Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан в декабре 1999 года. Документ предполагает создание единого экономического пространства, в рамках которого реализуются торговые отношения между государствами, а также ряд проектов по развитию культурных, правовых и гуманитарных направлений.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по бюджету и финансам Наталья Кулешова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Белоруссии поддержали создание единого с Россией рынка ювелирных изделий
7 мая, 12:32
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлексей ОверчукМихаил МишустинБелоруссияРоссияПсков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала