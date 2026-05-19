Овчинский: жители Фили-Давыдкова смогут переехать в современные новостройки

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект комплексного развития территории жилой застройки планируют запустить в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Новый проект проработан в границах участка площадью 1,15 гектара на Минской улице. Жителям расположенного на нем дома № 15, корпус 1, предложат улучшить свои жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Решение об участии в проекте жильцы примут добровольно по итогам голосования" - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении отмечается, что в рамках проекта жители смогут переехать в более комфортные квартиры в новостройки в своем районе. Процесс переселения регулируется гарантиями, которые закреплены нормативные правовым актом. Его утвердило правительство Москвы.