Овчинский: жители Фили-Давыдкова смогут переехать в современные новостройки

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект комплексного развития территории жилой застройки планируют запустить в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новый проект проработан в границах участка площадью 1,15 гектара на Минской улице. Жителям расположенного на нем дома № 15, корпус 1, предложат улучшить свои жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Решение об участии в проекте жильцы примут добровольно по итогам голосования" - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении отмечается, что в рамках проекта жители смогут переехать в более комфортные квартиры в новостройки в своем районе. Процесс переселения регулируется гарантиями, которые закреплены нормативные правовым актом. Его утвердило правительство Москвы.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина программу переселения жителей из старого жилья масштабируют. На данный момент она затрагивает более 5 тысяч ветхих домов.