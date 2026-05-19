Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: Москва представила ИИ-сервисы для стройки на конференции ЦИПР - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 19.05.2026
Овчинский: Москва представила ИИ-сервисы для стройки на конференции ЦИПР

Овчинский: Москва представила ИИ-сервисы для строительства на конференции ЦИПР

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сервисы с технологией искусственного интеллекта, которые могут упрощать и улучшать качество строительных процессов, были предоставлены на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Мы видим, что искусственный интеллект способен брать на себя большой объем рутинной проверки документов и данных, а специалисты могут сосредоточиться на более сложных задачах. Это напрямую влияет на сроки подготовки проектов, качество документации и прозрачность процессов. Для города такие решения важны еще и потому, что они помогают снижать вероятность ошибок и делают взаимодействие между всеми участниками строительства продуктивным и более понятным", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Один из таких сервисов называется "Проверка типовых объемно-планировочных показателей". Как объяснил министр, этот инструмент проводит анализ квартирографии и проверяет, на сколько в проектных решениях соблюдены все нормы.
Во-вторых, московские специалисты разработали сервис, который с помощью ИИ проверяет наличие документов для получения разрешения на строительство и ищет в них недочеты, отмечается в сообщении департамента. Также есть инструмент, который может автоматически находить жилые, коммерческие помещения и парковки на плане проектной документации.
Еще несколько цифровых сервисов пока разрабатываются. Например, сервис для проектировщиков, который может отвечать на все вопросы градостроительного регулирования. Помимо него, готовится сервис, который сможет проверять сметы и финансовые документы по проектам.
Кроме них, создаются инструменты для работы на стройплощадках, рассказали в департаменте градостроительной политики. Один может пригодится для составления календарных графиков строительных работ, второй – для выявления нарушений на самих стройках.
Ранее Овчинский рассказал о новом ИИ-сервисе для программы реновации – "Планирование этапов реновации". Он может отслеживать и оценивать ключевые показатели программы с точностью до 95%.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Овчинский: ЖК на 207 квартир построили по реновации в Кузьминках в Москве
18 мая, 07:22
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала