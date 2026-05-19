Овчинский: Москва представила ИИ-сервисы для стройки на конференции ЦИПР

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сервисы с технологией искусственного интеллекта, которые могут упрощать и улучшать качество строительных процессов, были предоставлены на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Мы видим, что искусственный интеллект способен брать на себя большой объем рутинной проверки документов и данных, а специалисты могут сосредоточиться на более сложных задачах. Это напрямую влияет на сроки подготовки проектов, качество документации и прозрачность процессов. Для города такие решения важны еще и потому, что они помогают снижать вероятность ошибок и делают взаимодействие между всеми участниками строительства продуктивным и более понятным", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Один из таких сервисов называется "Проверка типовых объемно-планировочных показателей". Как объяснил министр, этот инструмент проводит анализ квартирографии и проверяет, на сколько в проектных решениях соблюдены все нормы.

Во-вторых, московские специалисты разработали сервис, который с помощью ИИ проверяет наличие документов для получения разрешения на строительство и ищет в них недочеты, отмечается в сообщении департамента. Также есть инструмент, который может автоматически находить жилые, коммерческие помещения и парковки на плане проектной документации.

Еще несколько цифровых сервисов пока разрабатываются. Например, сервис для проектировщиков, который может отвечать на все вопросы градостроительного регулирования. Помимо него, готовится сервис, который сможет проверять сметы и финансовые документы по проектам.

Кроме них, создаются инструменты для работы на стройплощадках, рассказали в департаменте градостроительной политики. Один может пригодится для составления календарных графиков строительных работ, второй – для выявления нарушений на самих стройках.