Бар "Сделано в России" в Харбине знакомит гостей с российским алкоголем
16:45 19.05.2026
Бар "Сделано в России" в Харбине знакомит гостей с российским алкоголем

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бар "Сделано в России" в рамках фестиваля-ярмарки в Харбине знакомит китайских гостей с российской алкогольной продукцией, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"В течение всего фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине для посетителей мероприятия работает бар с коктейльной и пивной картами. Гостям предложены напитки от пяти российских производителей из Краснодарского края, Республика Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы. Бар "Сделано в России" - это отраслевой формат омниканального продвижения российских товаров алкогольной промышленности, реализуемый в рамках Программы Национальных магазинов "Сделано в России" Российским экспортным центром", - отмечается в его пресс-релизе.
"В этом же месте год назад мы впервые запустили формат "Бар "Сделано в России", нацеленный на знакомство наших китайских друзей с алкогольной промышленностью России. Благодаря отраслевому продвижению в онлайне и на фестивалях по итогам 2025 года объем продаж алкогольных напитков программы Национальных магазинов "Сделано в России" вырос на 14% в годовом выражении", - поделился директор по международным партнерским программам Алексей Мурзенок.
Семь коктейлей, в состав которых входят российские вина и водка отечественного производителя, носят названия с отражением национальной и локальной идентичностей, адаптированные под потребителя, например, "Катюша", "Матрешка", "Русский медведь". В этот раз барное меню дополнено пивной картой - это шесть позиций от двух российских пивоваренных компаний.
Попробовав коктейль или пиво, посетители фестиваля-ярмарки могут приобрести полноразмерную позицию на стендах производителей, а для онлайн-покупателей алкогольные напитки представлены на стримах. С площадки проведения Фестиваля-ярмарки "Сделано в России" на китайской площадке социальной коммерции Douyin проводятся прямые эфиры с функцией онлайн-продаж.
Для размещения на полках Национальных магазинов "Сделано в России" и продвижения в рамках Программы экспортерам нужно воспользоваться услугой "Маркетплейсы. Размещение в национальных магазинах" на платформе "Мой экспорт" или написать на почту в РЭЦ. Благодаря сервису предприниматели могут разместить свои товары на онлайн-полках буквально в один клик. На сегодняшний день сеть национальных магазинов представлена на 21 электронной торговой площадке на девяти ключевых экспортных рынках (Китай, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие страны).
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" - это масштабное событие, проводимое в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" под эгидой АНО "Национальные приоритеты" и при организации Российского экспортного центра. Он стартовал 18 мая и продлится до 21 мая. Мероприятие пройдет параллельно с Десятым Российско-китайским ЭКСПО на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Это уже третий год подряд, когда Харбин принимает российский фестиваль, а всего в Китае РЭЦ организовал шесть таких мероприятий, начиная с 2024 года, когда первые ярмарки прошли в Шэньяне, Даляне и Чэнду.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаХарбинРоссияКитайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
