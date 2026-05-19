В парке «Березка» Оренбурга появится новый беговой центр

УФА, 19 мая – РИА Новости. Новый беговой центр для спортсменов появится в парке "Березка" Оренбурга по проекту Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"В Оренбурге будет построен новый беговой центр. Уже определена площадка. Он появится в парке "Березка". Мы попали в список 22 городов России, где будет создана новая инфраструктура для спортсменов. Масштабный проект запустила Всероссийская федерация легкой атлетики во главе с ее председателем Петром Фрадковым", - сказал руководитель региона на платформе "Макс".
Евгений Солнцев отметил, что легкая атлетика и бег должны стать еще более доступными для населения.
Новый беговой центр будет абсолютно бесплатным и удобным для горожан. В нем организуют раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, а также зоны отдыха и питания. Проект будет создан при финансовой поддержке АНО "Евразия", которая осуществляет свою деятельность на частные средства, сказал губернатор Оренбуржья.
Кроме самого центра, будет благоустроена и прилегающая территория. Появятся уличные беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, а также воркаут-зоны, детские площадки и пространства для семейного отдыха, проинформировал руководитель Оренбургской области.
"Что радует, зимой эту инфраструктуру будем использовать для лыжных забегов. Ожидаем, что до конца года уже сможем провести на этой площадке первое запланированное мероприятие", - добавил Евгений Солнцев.