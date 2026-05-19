В парке «Березка» Оренбурга появится новый беговой центр

УФА, 19 мая – РИА Новости. Новый беговой центр для спортсменов появится в парке "Березка" Оренбурга по проекту Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"В Оренбурге будет построен новый беговой центр. Уже определена площадка. Он появится в парке "Березка". Мы попали в список 22 городов России, где будет создана новая инфраструктура для спортсменов. Масштабный проект запустила Всероссийская федерация легкой атлетики во главе с ее председателем Петром Фрадковым", - сказал руководитель региона на платформе "Макс".

Евгений Солнцев отметил, что легкая атлетика и бег должны стать еще более доступными для населения.

Новый беговой центр будет абсолютно бесплатным и удобным для горожан. В нем организуют раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, а также зоны отдыха и питания. Проект будет создан при финансовой поддержке АНО "Евразия", которая осуществляет свою деятельность на частные средства, сказал губернатор Оренбуржья.

Кроме самого центра, будет благоустроена и прилегающая территория. Появятся уличные беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, а также воркаут-зоны, детские площадки и пространства для семейного отдыха, проинформировал руководитель Оренбургской области.