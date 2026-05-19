В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне по полису ОМС могут бесплатно сделать операции на позвоночнике, в области гинекологии, а также эндопротезирование суставов и лечение катаракты с заменой хрусталика, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Как рассказала Дрожжина , сегодня по полису ОМС россияне могут бесплатно получить не только базовую медицинскую помощь, но и большое количество сложных операций, включая высокотехнологичное лечение.

"Бесплатно проводятся эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, операции на позвоночнике, лечение катаракты с заменой хрусталика, удаление желчного пузыря, грыж, операции в урологии и гинекологии, включая лечение бесплодия и удаление миом", - сказала Дрожжина.

По ее словам, бесплатно также проводятся некоторые сердечно-сосудистые операции - стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером.

"Отдельно важно отметить развитие высокотехнологичной медицинской помощи. В 2026 году Минздрав включил в программу ОМС еще 15 новых видов сложных операций. Среди них - современные методы лечения онкологических заболеваний, фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря и пищевода, новые офтальмологические операции, радиочастотная абляция сердца и многое другое", - отметила она.

Парламентарий добавила, что для пациента ключевыми условиями получения медицинской помощи остаются наличие полиса ОМС и медицинских показаний, направление выдает лечащий врач после обследования. Она уточнила, что на ту или иную операцию возможны очереди.