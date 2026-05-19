Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 19.05.2026
В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно

РИА Новости: россияне по ОМС могут бесплатно сделать операции на позвоночнике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По полису ОМС россияне могут бесплатно получить большое количество сложных операций, включая высокотехнологичное лечение.
  • В 2026 году Минздрав включил в программу ОМС еще 15 новых видов сложных операций, среди которых современные методы лечения онкологических заболеваний и другие.
  • Для получения медицинской помощи по полису ОМС пациенту необходимо иметь медицинские показания и направление от лечащего врача, при этом на операции возможны очереди.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россияне по полису ОМС могут бесплатно сделать операции на позвоночнике, в области гинекологии, а также эндопротезирование суставов и лечение катаракты с заменой хрусталика, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Как рассказала Дрожжина, сегодня по полису ОМС россияне могут бесплатно получить не только базовую медицинскую помощь, но и большое количество сложных операций, включая высокотехнологичное лечение.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В ГД предложили разрешить запись в частные клиники по ОМС на "Госуслугах"
5 мая, 05:09
"Бесплатно проводятся эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, операции на позвоночнике, лечение катаракты с заменой хрусталика, удаление желчного пузыря, грыж, операции в урологии и гинекологии, включая лечение бесплодия и удаление миом", - сказала Дрожжина.
По ее словам, бесплатно также проводятся некоторые сердечно-сосудистые операции - стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером.
"Отдельно важно отметить развитие высокотехнологичной медицинской помощи. В 2026 году Минздрав включил в программу ОМС еще 15 новых видов сложных операций. Среди них - современные методы лечения онкологических заболеваний, фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря и пищевода, новые офтальмологические операции, радиочастотная абляция сердца и многое другое", - отметила она.
Парламентарий добавила, что для пациента ключевыми условиями получения медицинской помощи остаются наличие полиса ОМС и медицинских показаний, направление выдает лечащий врач после обследования. Она уточнила, что на ту или иную операцию возможны очереди.
"Конечно, расширение перечня бесплатных операций - это серьезная нагрузка на систему здравоохранения, потому что речь идет не только о финансировании, но и о кадрах, оборудовании, подготовке специалистов. Но это точно важный шаг к тому, чтобы современная медицина была доступна людям вне зависимости от их финансовых возможностей", - заключила она.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Оценка репродуктивного здоровья доступна россиянам по ОМС, сообщил Мурашко
5 мая, 03:46
 
ОбществоЮлия ДрожжинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала