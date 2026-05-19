- В Брянской области объявили беспилотную опасность.
- Предупреждение об угрозе атаки беспилотников было выпущено менее чем через 20 минут после отмены предыдущего такого объявления.
БРЯНСК, 19 мая – РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Брянской области, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 19.05.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написало ведомство в канале на платформе "Макс".
Опасность атаки беспилотников объявили менее чем через 20 минут после того, как отменили предыдущую беспилотную опасность. Она длилась около 19 часов с середины понедельника.
