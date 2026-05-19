В Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.05.2026
09:35 19.05.2026 (обновлено: 09:36 19.05.2026)
В Брянской области объявили беспилотную опасность

МЧС сообщило о беспилотной опасности в Брянской области

Брянск - РИА Новости, 19.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области объявили беспилотную опасность.
  • Предупреждение об угрозе атаки беспилотников было выпущено менее чем через 20 минут после отмены предыдущего такого объявления.
БРЯНСК, 19 мая – РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Брянской области, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 19.05.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написало ведомство в канале на платформе "Макс".
Опасность атаки беспилотников объявили менее чем через 20 минут после того, как отменили предыдущую беспилотную опасность. Она длилась около 19 часов с середины понедельника.
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
