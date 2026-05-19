Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезной - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 19.05.2026
Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезной

РИА Новости: окрошка станет полезнее, если в ней заменить колбасу и квас

© Depositphotos.com / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Depositphotos.com / minadezhda
Окрошка на кефире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова рассказала, как сделать окрошку блюдом здорового питания.
  • Вместо колбасы рекомендуется использовать отварное мясо, чтобы снизить калорийность и повысить содержание белка.
  • В качестве основы для окрошки лучше выбирать маложирный кефир, сыворотку, айран, тан или минеральную воду, а в качестве заправки — натуральный йогурт или маложирную сметану.
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Чтобы сделать окрошку блюдом здорового питания, нужно заменить традиционные колбасу и квас более полезными продуктами, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Чтобы окрошка была полезным блюдом здорового питания, необходимо выбирать "правильные" ингредиенты вместо традиционных. Колбасу рекомендуется заменить на отварное мясо: куриное филе, индейку, постную говядину, телятину или язык. Это снизит калорийность блюда и повысит содержание белка", - сказала Ямилова.
Она отметила, что вместо сладкого кваса промышленного или домашнего приготовления для основы лучше выбирать маложирный кефир, сыворотку, айран, тан или минеральную воду. Это снизит избыток углеводов в блюде, в том числе простых сахаров.
"В качестве заправки лучше использовать натуральный йогурт или маложирную сметану. Еще одним из правил приготовления полезной окрошки является малое количество картошки и большее разнообразие овощей и зелени, в том числе и листовой", - добавила врач.
Окрошка на квасе - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Врач назвала оптимальную порцию окрошки
17 мая, 02:38
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала