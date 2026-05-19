В драке со стрельбой в Подмосковье пострадали три человека

10:53 19.05.2026 (обновлено: 11:26 19.05.2026)
В драке со стрельбой в Одинцово пострадали три человека

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцово произошла драка со стрельбой.
  • Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет обратились в больницу с телесными повреждениями.
  • Шестерых участников инцидента доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Драка со стрельбой произошла в Одинцово, пострадали три человека, заведено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в подмосковном главке МВД России.
В дежурную часть поступило сообщение о драке со стрельбой у дома на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка Одинцово. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, конфликт произошел вчера вечером.
"Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них произвёл несколько выстрелов в оппонентов из предмета, визуально схожего с пистолетом. Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет доставлены в территориальный отдел полиции, изъят травматический пистолет. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Одинцовская городская прокуратура также контролирует установление обстоятельств массовой драки. По данным ведомства, между мужчинами в ходе разговора о бизнесе произошёл словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического пистолета.
"Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
