Краткий пересказ от РИА ИИ
- ООН не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
- Документы неправительственных и волонтерских организаций, которые могут предоставить информацию о преступлениях, годами лежат в ооновских структурах и не получают аккредитацию, сказал Мирошник.
- Посол подчеркнул, что при этом с украинской стороны на международных площадках присутствуют десятки неправительственных организаций.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений киевского режима, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сложным является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от (атак на - ред.) медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Посол подчеркнул, что при этом с украинской стороны там находятся десятки неправительственных организаций, которым "зажигается зеленый свет".
"Они дают им возможность присутствовать на международных площадках", - заключил Мирошник.