ООН не пускает на заседания очевидцев преступлений Киева, заявил Мирошник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений киевского режима, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Сложным является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от (атак на - ред.) медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию", - сказал Мирошник в беседе с агентством.

Посол подчеркнул, что при этом с украинской стороны там находятся десятки неправительственных организаций, которым "зажигается зеленый свет".