Рейтинг@Mail.ru
ООН не пускает на заседания очевидцев преступлений Киева, заявил Мирошник - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 19.05.2026
ООН не пускает на заседания очевидцев преступлений Киева, заявил Мирошник

Мирошник: ООН не пускает на заседания очевидцев преступлений Киева

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ООН не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
  • Документы неправительственных и волонтерских организаций, которые могут предоставить информацию о преступлениях, годами лежат в ооновских структурах и не получают аккредитацию, сказал Мирошник.
  • Посол подчеркнул, что при этом с украинской стороны на международных площадках присутствуют десятки неправительственных организаций.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений киевского режима, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сложным является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от (атак на - ред.) медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Посол подчеркнул, что при этом с украинской стороны там находятся десятки неправительственных организаций, которым "зажигается зеленый свет".
"Они дают им возможность присутствовать на международных площадках", - заключил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Киев активно движется к эскалации террористической войны, заявил Мирошник
Вчера, 07:16
 
РоссияРодион МирошникООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала