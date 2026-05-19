На Украине в центре пластической хирургии провели обыски

Краткий пересказ от РИА ИИ В одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии Украины в Закарпатской области провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сумма неуплаченных налогов оценивается примерно в 2,2 миллиона долларов.

Во время обысков обнаружены финансовые документы, записи по выплате заработной платы "в конвертах", а также более 418,6 тысячи долларов наличными в разных валютах.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии Украины в Закарпатской области проведены обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, на сумму около 2,2 миллиона долларов, сообщила Закарпатская областная прокуратура на своем сайте.

« "Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры… провели… обыски в одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии Украины … по возможному уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ориентировочная сумма… около 100 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

По информации прокуратуры, должностные лица медучреждения могли организовать схему минимизации налоговых платежей, используя связанные компании и физических лиц-предпринимателей, через которых распределяли реальные доходы клиники. Деятельность медцентра формально была оформлена на несколько субъектов хозяйствования, что позволяло не отражать в отчетности полный размер доходов основной компании.

Как сообщает прокуратура, во время обысков обнаружена черновая бухгалтерия, финансовая отчетность, электронные документы учета, записи по выплате заработной платы сотрудникам "в конвертах", а также значительная сумма наличных денег в разных валютах. В сообщении говорится, что реальный доход медцентра с января 2024 по апрель 2026 года мог составлять около 7,2 миллиона в неназванной иностранной валюте и свыше 3,2 миллиона долларов в национальной валюте. По данным прокуратуры, изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 418,6 тысячи долларов наличными в разных валютах. Происхождение этих средств устанавливается.