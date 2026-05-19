Рейтинг@Mail.ru
На Украине в центре пластической хирургии провели обыски - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 19.05.2026
На Украине в центре пластической хирургии провели обыски

На Украине в центре пластической хирургии прошли обыски из-за неуплаты налогов

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии Украины в Закарпатской области провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов.
  • Сумма неуплаченных налогов оценивается примерно в 2,2 миллиона долларов.
  • Во время обысков обнаружены финансовые документы, записи по выплате заработной платы "в конвертах", а также более 418,6 тысячи долларов наличными в разных валютах.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии Украины в Закарпатской области проведены обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, на сумму около 2,2 миллиона долларов, сообщила Закарпатская областная прокуратура на своем сайте.
«
"Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры… провели… обыски в одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии Украины… по возможному уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ориентировочная сумма… около 100 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Украине заявили, что более трех миллионов жителей не платят налоги
17 февраля, 13:50
По информации прокуратуры, должностные лица медучреждения могли организовать схему минимизации налоговых платежей, используя связанные компании и физических лиц-предпринимателей, через которых распределяли реальные доходы клиники. Деятельность медцентра формально была оформлена на несколько субъектов хозяйствования, что позволяло не отражать в отчетности полный размер доходов основной компании.
Как сообщает прокуратура, во время обысков обнаружена черновая бухгалтерия, финансовая отчетность, электронные документы учета, записи по выплате заработной платы сотрудникам "в конвертах", а также значительная сумма наличных денег в разных валютах. В сообщении говорится, что реальный доход медцентра с января 2024 по апрель 2026 года мог составлять около 7,2 миллиона в неназванной иностранной валюте и свыше 3,2 миллиона долларов в национальной валюте. По данным прокуратуры, изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 418,6 тысячи долларов наличными в разных валютах. Происхождение этих средств устанавливается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Как сообщает прокуратура, следствие продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к схеме.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Модели с OnlyFans задолжали Украине миллионы долларов, пишут СМИ
6 октября 2025, 18:03
 
В миреУкраинаЗакарпатская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала