Вложения России в гособлигации США в марте сократились до $25 миллионов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 26 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.

Как следует из опубликованной ведомством статистики за март, российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. На конец февраля объем вложений составлял 23 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно.