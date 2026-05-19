Вложения России в гособлигации США в марте сократились до $25 миллионов - РИА Новости, 19.05.2026
07:53 19.05.2026
Вложения России в гособлигации США в марте сократились до $25 миллионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вложения России в гособлигации США в марте сократились до 25 миллионов долларов.
  • Российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных.
  • Тройка крупнейших держателей долга США не изменилась: Япония, Великобритания и Китай сохранили свои позиции.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за март сократился до 25 миллионов долларов с уровня месяцем ранее в 26 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за март, российский портфель теперь состоит из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных. На конец февраля объем вложений составлял 23 миллиона и 3 миллиона долларов соответственно.
Тройка крупнейших держателей долга США не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Первое место в списке остается у Японии, ее вложения за месяц сократились до 1,2 триллиона долларов с 1,24 триллиона. Второе место занимает Великобритания, ее вложения увеличились до 926,9 миллиарда долларов с 897,3 миллиарда по итогам февраля. На третьем месте - Китай, который уменьшил объем облигаций на своем балансе - до 652,3 миллиарда с 693,3 миллиарда долларов месяцем ранее.
