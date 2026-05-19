В РКН ответили на вопрос о долгах Нурмагомедова

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).

"По состоянию на 19 мая 2026 года Хабиб Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете", - говорится в сообщении.