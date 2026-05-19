В РКН ответили на вопрос о долгах Нурмагомедова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, рассказали в РКН.
- Ранее сообщалось, что Нурмагомедов якобы должен был выплатить отчисления в размере 300 тысяч рублей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).
Ранее Telegram-канал "Mash на спорте" сообщал, что Нурмагомедов якобы должен выплатить отчисления Роскомнадзору в размере 300 тысяч рублей.
"По состоянию на 19 мая 2026 года Хабиб Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете", - говорится в сообщении.
Нурмагомедову 37 лет, он завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2020 году, оставшись непобежденным. На его счету 29 выигранных боев. С 2018 года он удерживал звание чемпиона UFC в легком весе.