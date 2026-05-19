Хабиб задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
11:28 19.05.2026 (обновлено: 11:43 19.05.2026)
Хабиб задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей

Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей

© Соцсети спортсмена — Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Соцсети спортсмена
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хабиб Нурмагомедов должен Роскомнадзору 300 тысяч рублей.
  • Задолженность заключается в выплате обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.
  • Ранее Хабибу Нурмагомедову блокировали счета из-за долгов перед Федеральной налоговой службой.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен выплатить отчисления Роскомнадзору в размере 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Как сообщает источник, задолженность заключается в выплате обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете. Отмечается, что бывшему бойцу вновь могут заблокировать счета. Ранее это произошло в 2024 и 2025 годах году, когда Нурмагомедов был должен Федеральной налоговой службе 302 млн и 1,8 млн рублей соответственно.
Нурмагомедову 37 лет, он завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2020 году, оставшись непобежденным. На его счету 29 выигранных боев. С 2018 года он удерживал звание чемпиона UFC в легком весе.
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку
21 ноября 2025, 11:43
 
ЕдиноборстваСпортХабиб НурмагомедовФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)UFCДолгСмешанные боевые искусства (ММА)Вокруг спорта
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
