Хабиб задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен выплатить отчисления Роскомнадзору в размере 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Как сообщает источник, задолженность заключается в выплате обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете. Отмечается, что бывшему бойцу вновь могут заблокировать счета. Ранее это произошло в 2024 и 2025 годах году, когда Нурмагомедов был должен Федеральной налоговой службе 302 млн и 1,8 млн рублей соответственно.