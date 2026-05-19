Хабиб задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен выплатить отчисления Роскомнадзору в размере 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Как сообщает источник, задолженность заключается в выплате обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете. Отмечается, что бывшему бойцу вновь могут заблокировать счета. Ранее это произошло в 2024 и 2025 годах году, когда Нурмагомедов был должен Федеральной налоговой службе 302 млн и 1,8 млн рублей соответственно.
Нурмагомедову 37 лет, он завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2020 году, оставшись непобежденным. На его счету 29 выигранных боев. С 2018 года он удерживал звание чемпиона UFC в легком весе.
21 ноября 2025, 11:43