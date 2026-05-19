03:18 19.05.2026
Раскрыто, почему спрос на новостройки в Москве падает, а цены нет

Девелопер Кузнецова: жилье в Москве не подешевеет, несмотря на падение спроса

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на новостройки в Московском регионе упал на 31%, однако снижения цен на жилье ждать не стоит.
  • Сокращение запусков новых проектов может привести к нехватке предложения на рынке через год-два.
  • Цены на недвижимость могут вырасти, несмотря на слабый спрос, из-за перехода рынка в дефицитную модель.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спрос на новостройки в Московском регионе упал на 31%, но ожидать удешевления жилья в ближайшие годы не стоит. Об этом агентству “Прайм” рассказала заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова.
«
"Сокращение запусков новых проектов сегодня означает, что через год-два рынок может столкнуться с острой нехваткой предложения. Как только спрос начнёт восстанавливаться — цены могут подрасти", — пояснила эксперт.
По ее словам, квадратный метр в Московском регионе уже стоит 539 тысяч рублей (+27% за год). Предложение сократилось на 16%, девелоперы не выводят новые проекты из-за дорогого финансирования. Растут зарплаты строителей и цены на материалы.
В 2027 году при снижении ипотечных ставок темпы подорожания могут ускориться. Рынок переходит в дефицитную модель — цены будут устойчивы даже при слабом спросе.
