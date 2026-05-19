Нейросеть поможет провести бизнес-разбор на форуме "Дни пермского бизнеса"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На форуме "Дни пермского бизнеса" 22 мая проведут сессию "ИИ бизнес-разбор", сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Предприниматели смогут получить аудит своего бизнеса в два этапа. Cначала с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), затем – при участии приглашенных экспертов.

За время встречи разберут прямо на сцене не менее пяти кейсов. Предварительно участники, желающие представить свой бизнес, заполнят подробный бриф о деятельности компании и поставленных целях. Затем в дело вступит ИИ: система автоматически проанализирует загруженные данные, сопоставит их с отраслевыми и рыночными показателями, выявит уязвимые места и потенциальные точки роста. Отчет от нейросети получат эксперты, которые публично разберут каждую ситуацию, дадут рекомендации и предложат несколько сценариев дальнейшего развития.

"Новый формат предполагает синтез искусственного интеллекта и человеческого разума, который позволяет удобно, быстро и при этом качественно проанализировать компанию, выявить возможные слабые стороны и дать полезные советы предпринимателям", — приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Юрия Цаплина.

Он добавил, что тема ИИ прослеживается в рамках всей деловой программы. В частности, речь идет о том, как современные технологии сегодня помогают бизнесу развиваться. По словам Цаплина, в данном случае ИИ играет роль инструмента, который собирает своеобразный анамнез бизнеса, а квалифицированные эксперты, подобно медицинскому консилиуму, трактуют его и помогают выбрать правильное решение для роста.

По замыслу организаторов, ценность такого подхода – в глубоком анализе на основе объективных данных. Участники разбора смогут взглянуть на свой бизнес со стороны и получить доступ к аналитическим инструментам, которые обычно доступны крупным компаниям.