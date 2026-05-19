Рейтинг@Mail.ru
Нейросеть поможет провести бизнес-разбор на форуме "Дни пермского бизнеса" - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:36 19.05.2026
Нейросеть поможет провести бизнес-разбор на форуме "Дни пермского бизнеса"

"ИИ бизнес-разбор" компаний проведут на бизнес-форуме в Перми

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяФорум "Дни пермского бизнеса"
Форум Дни пермского бизнеса - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На форуме "Дни пермского бизнеса" 22 мая проведут сессию "ИИ бизнес-разбор", сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Предприниматели смогут получить аудит своего бизнеса в два этапа. Cначала с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), затем – при участии приглашенных экспертов.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Опубликована деловая программа Форума МСП в рамках ПМЭФ-2026
15 мая, 13:19
За время встречи разберут прямо на сцене не менее пяти кейсов. Предварительно участники, желающие представить свой бизнес, заполнят подробный бриф о деятельности компании и поставленных целях. Затем в дело вступит ИИ: система автоматически проанализирует загруженные данные, сопоставит их с отраслевыми и рыночными показателями, выявит уязвимые места и потенциальные точки роста. Отчет от нейросети получат эксперты, которые публично разберут каждую ситуацию, дадут рекомендации и предложат несколько сценариев дальнейшего развития.
"Новый формат предполагает синтез искусственного интеллекта и человеческого разума, который позволяет удобно, быстро и при этом качественно проанализировать компанию, выявить возможные слабые стороны и дать полезные советы предпринимателям", — приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Юрия Цаплина.
Он добавил, что тема ИИ прослеживается в рамках всей деловой программы. В частности, речь идет о том, как современные технологии сегодня помогают бизнесу развиваться. По словам Цаплина, в данном случае ИИ играет роль инструмента, который собирает своеобразный анамнез бизнеса, а квалифицированные эксперты, подобно медицинскому консилиуму, трактуют его и помогают выбрать правильное решение для роста.
По замыслу организаторов, ценность такого подхода – в глубоком анализе на основе объективных данных. Участники разбора смогут взглянуть на свой бизнес со стороны и получить доступ к аналитическим инструментам, которые обычно доступны крупным компаниям.
Форум "Дни пермского бизнеса" пройдет 21 и 22 мая.
Технологическое лидерство: стартовал прием проектов на премию GIA 2026 - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Технологическое лидерство: стартовал прием проектов на премию GIA 2026
12 мая, 14:58
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПермьПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала